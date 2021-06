Paris Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe Paris Atelier d’initiation à la généalogie Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 14h à 16h

gratuit

Un atelier concocté par les équipes de la médiathèque, pour vous familiariser avec les bases de la recherche généalogique. Vous souhaitez retrouver vos ancêtres ? Connaître l’origine de votre nom de famille ? Rencontrer des membres de votre famille ? La médiathèque vous propose un atelier pour vous familiariser avec les bases de la recherche généalogique et vous donner les clés pour partir à la découverte de votre propre histoire familiale. Gratuit sur réservation à : mediatheque.violette-leduc@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe 18-20 rue Faidherbe Paris 75011

8 : Faidherbe Chaligny (169m) 9 : Rue des Boulets (369m) Bus : lignes 46, 86, 76

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-violette-leduc-ex-bibliotheque-faidherbe-1724 https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Violette-Leduc-1222400914579896/?modal=admin_todo_tour 0155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques

