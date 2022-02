Atelier d’initiation à la dentelle au fuseau. Médiathèque de Brec’h Brech Catégories d’évènement: Brech

Médiathèque de Brec’h, le mercredi 16 mars à 14:00

Ouvert aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes. Inscription obligatoire (7 places disponibles) : [degemer@tidouaralre.com](mailto:degemer@tidouaralre.com) Organisé par Ti Douar Alre, la médiathèque de Brec’h et Kerlenn Sten Kidna.

8 euros

Atelier animé en breton par Nolwenn Petitbon. Une initiation à la dentelle au fuseau. Médiathèque de Brec’h 2 rue Park ar Fetan 56400 BREC’H Brech Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T15:30:00

