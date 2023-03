Atelier d’initiation à la dégustation du vin de Cahors Vinoltis Puy-l'Évêque Catégories d’Évènement: Lot

Atelier d’initiation à la dégustation du vin de Cahors Vinoltis, 21 juillet 2023, Puy-l'Évêque . Atelier d’initiation à la dégustation du vin de Cahors 2 place du Rampeau Vinoltis Puy-l’Évêque Lot Vinoltis 2 place du Rampeau

2023-07-21 16:00:00 – 2023-07-21

Lot 10 EUR Rendez-vous à l’office de tourisme de Puy-L’Évêque Limité à 12 participants – réservation obligatoire Cet atelier s’adresse à tous les curieux qui veulent découvrir en s’amusant le vignoble de Cahors, ses cépages, ses terroirs et ses vins au gré de divers jeux qui ponctuent cette dégustation au cours de laquelle 6 vins vous seront servis. Que vous soyez débutant ou amateur averti, cet atelier est le meilleur moyen d’affiner ses connaissances de façon ludique +33 5 65 21 37 63 Cahors Vallée du Lot/ Vinoltis ©Lisa Da Ascençao Rosé verres Malbec 19

