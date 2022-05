Atelier d’initiation à la cuisine aux algues Lanildut Lanildut Catégories d’évènement: Finistère

Lanildut Finistère Lanildut Les algues sont une richesse naturelle exceptionnelle, dont les applications sont nombreuses. Commencez par vous faire plaisir et apprenez à faire une recette simple pour épater votre famille ou vos amis! Un moment convivial pour apprendre à faire une recette simple, dans un cadre remarquable, sur le premier port goémonier d’Europe.

