Atelier d’initiation à la création de mandala Palais des Beaux-Arts Lille

Atelier d’initiation à la création de mandala Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Palais des Beaux-Arts Entrée libre. Sur inscription à la borne d’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Au cours de la soirée, des ateliers d’initiation à la création de mandala seront proposés par Romola et Alexia Jain. Elles feront également des démonstrations en live et exposeront quelques-unes de leurs réalisations.

Palais des Beaux-Arts Place de la République, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba-lille.fr

© Palais des Beaux-Arts Plein tarif 7€ / tarif réduit 4€

© Artiste Romola Jain