Atelier d’initiation à la communication non violente Allassac, jeudi 15 février 2024.

Atelier d’initiation à la communication non violente.

Thème abordé: « Les besoins en CNV »

1 atelier de 3h, 1 fois par mois.

Une invitation à reconsidérer notre façon de nous exprimer, d’écouter et d’entrer en relation.

Inscriptions et renseignements auprès de l’atelier du TAO

De 9h à 12h à l’épicerie du Saillant

20€ par atelier

Réservations au 06 85 81 71 20 .

Epicerie du Saillant

Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@latelierdutao.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 09:00:00

fin : 2024-02-15 12:00:00



