Atelier d’initiation à la calligraphie chinoise Livres in Room Saint-Pol-de-Léon, samedi 27 avril 2024.

Atelier d’initiation à la calligraphie chinoise Livres in Room Saint-Pol-de-Léon Finistère

Lors de cet atelier, vous découvrirez les différents styles d’écriture chinoise et leur origine, les outils de la calligraphie,

papier, encre, pinceaux…Vous pourrez apprendre quelques traits fondamentaux et réaliser un idéogramme à l’encre de Chine sur papier de riz. Chacun aura le plaisir de repartir avec sa création. Prévoir de quoi protéger ses vêtements.

Adultes et enfants à partir de 10 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:30:00

fin : 2024-04-27 12:00:00

Livres in Room 29 rue Général Leclerc

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne contact@livresinroom.fr

