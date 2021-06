Pibrac Médiathèque Haute-Garonne, Pibrac Atelier d’initiation à la bande dessinée – Samedi 3 juillet Médiathèque Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pibrac

Atelier d’initiation à la bande dessinée – Samedi 3 juillet Médiathèque, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pibrac. Atelier d’initiation à la bande dessinée – Samedi 3 juillet

Médiathèque, le samedi 3 juillet à 09:30

La [Médiathèque de Pibrac](http://www.mediatheque-pibrac.fr/) participe à [Partir en Livre](https://www.partir-en-livre.fr/) le samedi 3 juillet 2021 à 9h30 et vous propose un atelier d’initiation à la bande dessinée avec le dessinateur et illustrateur Ced.

Sur inscription

Avec le dessinateur et illustrateur Ced Médiathèque 40 Rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T09:30:00 2021-07-03T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Pibrac Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Adresse 40 Rue Principale, 31820 Pibrac Ville Pibrac lieuville Médiathèque Pibrac