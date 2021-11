Saint-Denis Bibliothèque de la Montagne Saint-Denis Atelier d’initiation à la bande-dessinée Bibliothèque de la Montagne Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

L’auteure Marie Hamon viendra animer un atelier d’initiation à la bande dessinée pour les enfants de 8 à 14 ans. Ceux-ci pourront se familiariser avec les techniques de la bande dessinée pour créer une première planche de 3 à 9 cases. Les enfants pourront ainsi créer la suite de leur bande dessinée en rentrant chez eux.

Nombre limité de places

Bibliothèque de la Montagne 41 route des palmiers 97417 La Montagne Saint-Denis

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T17:30:00

Bibliothèque de la Montagne Adresse 41 route des palmiers 97417 La Montagne Ville Saint-Denis