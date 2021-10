Saint-Étienne Le Mixeur Loire, Saint-Étienne Atelier d’information “Outille-toi pour passer de l’idée au projet d’entreprise sociale” Le Mixeur Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Atelier d’information “Outille-toi pour passer de l’idée au projet d’entreprise sociale” Le Mixeur, 26 octobre 2021, Saint-Étienne. Atelier d’information “Outille-toi pour passer de l’idée au projet d’entreprise sociale”

Le Mixeur, le mardi 26 octobre à 10:00

– Acquérir des premiers outils pour mûrir son projet entrepreneurial – S’informer sur le programme incubation à Saint-Étienne – Échanger autour de son projet Pour qui ? – Vous mûrissez l’idée d’un projet à impact social ou environnemental – Vous souhaitez avoir des clés pour vous outiller dans la maturation de votre projet – Vous êtes potentiellement à la recherche d’un accompagnement pour lancer votre projet à Saint-Étienne

Gratuit sur inscription

Ronalpia organise un atelier “Outille-toi pour passer de l’idée au projet” Le Mixeur 5 rue Javelin Pagnon, 42000, Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Le Mixeur Adresse 5 rue Javelin Pagnon, 42000, Saint-Étienne Ville Saint-Étienne lieuville Le Mixeur Saint-Étienne