Atelier d’inex : Théâtre physique, jouer à bouger, 10 septembre 2022, .

Atelier d’inex : Théâtre physique, jouer à bouger

2022-09-10 – 2022-09-11

EUR 50 Se connecter avec son corps et entrer dans le mouvement en douceur et de bonne humeur ! Réveiller le mouvement de sa colonne vertébrale, jouer avec le soi, la gravité terrestre et ses appuis : tourner, glisser, rouler à l’image des jeux primitifs de l’enfant ou de l’animal. Aller vers la verticale, la marche, ses jeux de démarches, entre imitation et caricature, ses enjeux d’équilibre et le jeu avec le(s) partenaire(s). En silence ou en musique.

Stage animé par Catherine DUBOIS ouvert à tous ceux qui aiment bouger. Sur inscription.

L’atelier Inex partage ses savoirs et son art. Au cours de cet atelier, ils vous invitent à vous connecter avec son corps et entrer dans le mouvement en douceur et de bonne humeur !

Se connecter avec son corps et entrer dans le mouvement en douceur et de bonne humeur ! Réveiller le mouvement de sa colonne vertébrale, jouer avec le soi, la gravité terrestre et ses appuis : tourner, glisser, rouler à l’image des jeux primitifs de l’enfant ou de l’animal. Aller vers la verticale, la marche, ses jeux de démarches, entre imitation et caricature, ses enjeux d’équilibre et le jeu avec le(s) partenaire(s). En silence ou en musique.

Stage animé par Catherine DUBOIS ouvert à tous ceux qui aiment bouger. Sur inscription.

Atelier Inex

dernière mise à jour : 2022-05-03 par