Atelier d’inex : Poterie et céramique, initiation aux techniques de modelage Loretz-d’Argenton, 10 septembre 2022, Loretz-d'Argenton.

Atelier d’inex : Poterie et céramique, initiation aux techniques de modelage Loretz-d’Argenton

2022-09-10 – 2022-09-11

Loretz-d’Argenton 79290 Loretz-d’Argenton

EUR 50 Découvrir le travail de la terre, et plus précisément du grès. Expérimenter des techniques de modelage, du colombin au pincé (uniquement modelage, pas de tournage). Ce stage s’adresse à toutes et tous, toutes expériences confondues. Pour celles et ceux qui le souhaitent, les pièces seront ensuite cuites et émaillées, et vous pourrez revenir les chercher.

Sur inscription. Nombre de places limité à 8 personnes maximum

L’atelier Inex partage ses savoirs et son art. Au cours de cet atelier, ils vous invitent à découvrir le travail de la terre en vous initiant à la poterie.

Atelier Inex

Loretz-d’Argenton

