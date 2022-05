Atelier d’inex : Méthode Feldenkrais, les pieds sur terre et la tête en l’air

2022-09-03 – 2022-09-04 EUR 50

Stage animé par Catherine DUBOIS ouvert à tous les curieux. Sur inscription. L’atelier Inex partage ses savoirs et son art. Au cours de cet atelier, ils vous invitent à découvrir la méthode Feldenkrais. Méthode qui tient son nom de son créateur, Moshé Feldenkrais et avec laquelle vous redécouvrez le plaisir de bouger avec aisance et la prise de conscience par le mouvement. Redécouvrir le plaisir de bouger avec aisance. Se rendre plus disponible physiquement et mentalement. Les leçons Feldenkrais sont des séances collectives, dirigées par la parole. Elles invitent à explorer des mouvements simples, variés, inhabituels. Elles permettent à chaque participant d’améliorer la qualité des mouvements, en respectant son propres rythme et ses limites.

Stage animé par Catherine DUBOIS ouvert à tous les curieux. Sur inscription.

