Atelier d’inex : Clown pour débutant, jouer avec soi-même, 17 septembre 2022, .

Atelier d’inex : Clown pour débutant, jouer avec soi-même

2022-09-17 – 2022-09-18

EUR 50 Ce stage de deux jours s’adresse surtout aux comédiennes, infirmiers, gardiennes d’immeuble, cordonniers, postières, instituteurs, médecins chefs, psychologues, architectes, fossoyeurs, peintres en bâtiment, bouchers ou charcutières…Deux jours où on s’échauffe, on sourit, on pratique, on s’exerce, on joue, on rit, on rit avec soi, on fait rire avec soi…. et c’est déjà fini.

Stage animé par François PILON ouvert à tous. Sur inscription.

L’atelier Inex partage ses savoirs et son art. Au cours de cet atelier, ils vous invitent à développer l’apprentissage et la conscience des outils fondamentaux physiques, gestuels et rythmiques de la scène, pour les mettre au service du jeu du clown.

Ce stage de deux jours s’adresse surtout aux comédiennes, infirmiers, gardiennes d’immeuble, cordonniers, postières, instituteurs, médecins chefs, psychologues, architectes, fossoyeurs, peintres en bâtiment, bouchers ou charcutières…Deux jours où on s’échauffe, on sourit, on pratique, on s’exerce, on joue, on rit, on rit avec soi, on fait rire avec soi…. et c’est déjà fini.

Stage animé par François PILON ouvert à tous. Sur inscription.

A. Dubroux

dernière mise à jour : 2022-05-03 par