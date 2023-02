L’Atelier de création de bijoux DineMozaïc Atelier DineMozaïc Fresnoy-le-Luat Catégories d’Évènement: Fresnoy-le-Luat

Oise

L’Atelier de création de bijoux DineMozaïc Atelier DineMozaïc, 27 mars 2023, Fresnoy-le-Luat. L’Atelier de création de bijoux DineMozaïc 27 mars – 2 avril Atelier DineMozaïc Je suis Sandrine, créatrice de la marque de bijoux artisanaux DineMozaïc.

Je crée des bijoux uniques en argent ou en laiton, en y associant du verre, de la céramique, de l’ardoise, … que je travaille selon l’art de la mosaïque.

Je vous accueille dans l’Oise, à Fresnoy-le-Luat, dans mon atelier où je crée tous mes bijoux avec passion.

Je vous ferai découvrir les différentes étapes de fabrication d’un bijou avec des démonstrations le samedi et le dimanche en fin de matinée vers 11h

et dans l’après-midi à 15h. Du travail du métal, à la découpe de la mosaïque pour l’intégrer dans le bijou, je répondrai à toutes vos questions.

J’organise tout au long de l’année des Ateliers de création de bijoux, pour vous faire découvrir le travail de la bijouterie et pour vous permettre de prendre du temps pour vous et de faire une pause artisanal dans votre quotidien, ainsi que des Stages d’initiation à la mosaïque. Lors de cet évènement vous aurez l’occasion de voir mes différentes collections de bijoux et d’échanger avec moi autours d’une tasse de thé/café. Des amies artisanes seront présentes avec moi le week-end pour vous faire découvrir leur travail.

A très vite pour ce rendez-vous unique. Atelier DineMozaïc 6 rue Saint Martin Fresnoy-Le-Luat Fresnoy-le-Luat 60800 Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T12:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

