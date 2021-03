Ville de Bruxelles La Maison de la Francité Ville de Bruxelles Atelier d’improvisation théâtrale La Maison de la Francité Ville de Bruxelles Catégorie d’évènement: Ville de Bruxelles

Lancée en 2018, Improphonies est un projet unique et novateur en Belgique qui regroupe la Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles International (WBI), l’Ambassade de France, l’Ambassade du Canada, la Délégation Générale du Québec, l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’Ambassade de la République de la Côte d’Ivoire, l’Ambassade de Tunisie, l’Alliance française de Bruxelles-Europe, et des associations dédiées à la Francophonie en Belgique. Les passionnés d’humour et de théâtre sont invités à célébrer l’improvisation théâtrale francophone qui vous catapultera dans une autre dimension : celle de la rencontre, de l’imagination, du rire, et de l’émotion ! Depuis 2018, des comédiens improvisateurs professionnels participent au projet. Cette année, ils viennent du Québec/Canada, de France, de Tunisie, de la Côte d’Ivoire, et bien sûr de Belgique. En plus de célébrer la francophonie, l’un des principaux objectifs du projet Improphonies est de permettre à des jeunes d’horizon divers de s’initier à ce processus de création artistique unique en son genre qu’est l’improvisation théâtrale.

C’est ainsi que quelques jours avant le spectacle grand public, une cinquantaine de jeunes du secondaire provenant des quatre coins de la Belgique et issus des trois principales communautés linguistiques qui la composent (francophone, néerlandophone et germanophone) auront droit à des ateliers d’initiation à l’improvisation animés par ces mêmes comédiens. Une occasion unique pour ces jeunes de développer des habiletés nouvelles et de s’immerger dans l’univers francophone! En 2020, nous avons été contraints d’annuler Improphonies. Cette année, il était évident que nous ne pourrions, encore une fois, proposer un spectacle en présentiel. Nous avons donc décidé de proposer une nouvelle forme de spectacle improvisé. Cette année nos 5 comédiens seront en direct devant leur caméra et créeront un spectacle sous les yeux des spectateurs qui eux seront devant leur écran d’ordinateur ou de téléphone. Cet événement sera retransmis gratuitement sur Facebook ! Ce qui permettra à tous les francophones du monde de pouvoir regarder ce spectacle unique ! Rendez-vous le 25 mars à 20h (heure de Bruxelles) sur les pages des partenaires du projet.

Gratuit + virtuel

2021-03-25T20:00:00 2021-03-25T21:30:00

