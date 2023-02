Atelier d’improvisation dansée Lieu-dit Boudiguen Querrien OT QUIMPERLE LES RIAS Querrien Catégories d’Évènement: Finistère

Atelier d'improvisation dansée Lieu-dit Boudiguen, 11 mars 2023, Querrien

Finistère Querrien Pour tous âges et toutes conditions physiques.

Atelier suivi d’un goûter. associationtomahawk.tribu@gmail.com +33 6 22 10 94 05 http://collectif-tomahawk.fr/ Lieu-dit Boudiguen A La Ferme (Collectif Tomahawk) Querrien

