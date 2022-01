Atelier d’Impression 3D Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier d’Impression 3D Médiathèque Jean-Pierre Melville, 9 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 09 mars 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Un mercredi par mois, découvre la magie de la modélisation et de l’impression 3D et repars avec un objet que tu auras créé et imprimé ! La médiathèque Jean-Pierre Melville est équipée d’une imprimante 3D grâce au soutien de la mairie du 13ème arrondissement #Paris13 et elle organise des rendez-vous réguliers de découverte de la modélisation et l’impression 3D. Ouverture des inscriptions à partir du 15 février Pour les enfants à partir de 8 ans, sur inscription préalable. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79, Rue Nationale Paris 75013 Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ Atelier;Théâtre

Date complète :

2022-03-09T15:00:00+01:00_2022-03-09T17:00:00+01:00;2022-04-13T15:00:00+01:00_2022-04-13T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville Adresse 79, Rue Nationale Ville Paris lieuville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Departement Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/