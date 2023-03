[Rendez-vous d’Exception] Visite de l’atelier Dimitry Hlinka – Prix Bettencourt Schueller Atelier Dimitry Hlinka, 1 avril 2023, Paris.

Découverte de l’atelier de Dimitry Hlinka qui nous fera une visite de son atelier ainsi que des différents savoir-faire qu’il a acquis lors de son parcours à l’Ecole Boulle.

Biographie de Dimitry Hlinka :

Issu d’un double cursus en Métiers d’Art et Design à l’École Boulle dans les Ateliers d’Ébénisterie et de Marqueterie puis en Design d’Événement, il a développé une sensibilité aiguë aux questions établissant un lien entre artisanat et innovation.

Fort de compétences techniques et conceptuelles, il revendique une pratique créative fondée sur l’exploration des propriétés mécaniques, esthétiques et fonctionnelles de la matière.

Ainsi les projets qu’il mène, le plus souvent en collaboration, sont le fruit d’un regard tout aussi avisé que curieux, favorisant des démarches de créations inédites entre expertise et expérimentation. Trait d’union entre savoir-faire ancestraux et nouvelles technologies, son activité couvre toutes les étapes du projet, de la conception à la fabrication de prototypes fonctionnels.

De 2015 à 2017, il a eu l’opportunité d’être accompagné par l’incubateur des Ateliers de Paris et d’installer son studio-atelier au 8 passage Brûlon dans le 12e arrondissement de Paris. Aujourd’hui, cet espace hybride lui permet d’accompagner mes clients dans des conditions optimales et d’être à l’écoute de leurs besoins.

Date du Rendez-vous d’Exception :

Samedi 1er avril de 11h à 18h

Conditions de réservation :

Sur incritpion à l’adresse mail hello@caracteres-paris.com

Atelier Dimitry Hlinka 8 passage Brûlon, 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

