Haute-Saône Mercredi 18 janvier – 15h – Centre culturel, social et de Loisirs – Rioz (70)

À partir de 5 ans, durée 2h

Gratuit, sur inscription au 03 81 25 51 45 ou à billetterie@cotecour.fr

Dans le cadre du projet Ricochets, en partenariat avec la communauté de communes du Pays Riolais et la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 Rioz

