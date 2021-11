Bruguières Médiathèque de Bruguières Bruguières, Haute-Garonne Atelier d’illustration parent /enfant avec Anne Letuffe Médiathèque de Bruguières Bruguières Catégories d’évènement: Bruguières

Atelier parent /enfant. Inspiré de l'album _Touche à tout_, cet atelier d'illustration invite les binômes parent enfant à découvrir la démarche d'Anne Letuffe. Il s'agit d'explorer le monde photographié, puis détourné grâce au dessin, et à des découpes. Un échange autour des albums précédera l'atelier (de 10 à 20 minutes selon l'âge). Public : binôme parent / enfants à partir de 5 ans.

Médiathèque de Bruguières
45 avenue de Toulouse 31150 Bruguières
Bruguières
Haute-Garonne

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T12:00:00

