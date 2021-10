Varennes-Vauzelles Mediathèque Varennes-Vauzelles Nièvre, Varennes-Vauzelles Atelier d’illustration Mediathèque Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Dans le cadre du Salon Le Train des Livres, qui se tiendra le 7 novembre, l’illustratrice Béatrice Rodriguez animera un atelier à vivre en famille. Elle vous aidera à réaliser des illustrations, à donner vie à des personnages déssinés. Vous pourrez également décourvrir son travail, lors d’une exposition sous la pyramide de la Mairie du 25 octobre au 7 novembre. Le nombre de places pour l’atelier étant limité, les inscriptions sont obligatoires auprès de la médiathèque et pour participer n’oubliez pas votre pass sanitaire.

Gratuit sur inscription

L’illustratrice Béatrice Rodriguez animera un atelier familial et vous fera découvrir son univers ! Mediathèque Varennes-Vauzelles 66 rue Louis Bodin 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Château de Véninges Nièvre

