Atelier d’Illustration et rencontre avec Paola Hirou#Journée droit des Femmes Place Yan du gouf Capbreton, samedi 9 mars 2024.

Comment traduire les reflets du rivage ? En compagnie de Paola Hirou, auteure et illustratrice du livre Surfeuses publié chez les éditions Hélium, venez vous initier à la technique de la gouache pour créer une ambiance maritime avec des couleurs réduites et une simplification des formes.

Vous pourrez choisir d’y intégrer un personnage surfeuse en silhouette ou vous en tenir à une ambiance maritime et à ses reflets.

Gratuit / Réservations 05 58 72 21 61

Organisé par la Ville de Capbreton

Rencontre-dédicace

17h / Tout public

Paola Hirou est diplômée de l’École de dessin Émile Cohl. Elle aime travailler à la peinture, qui donne un grain particulier à ses aplats. L’illustratrice Paola Hirou nous fait le plaisir de venir à la médiathèque présenter son ouvrage illustré « Surfeuses, celles qui ont fait le surf, de 1915 à aujourd’hui ». EUR.

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

Place Yan du gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque.direction@capbreton.fr

