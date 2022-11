Atelier d’illustration enfants-parents Rioz Rioz Catégories d’évènement: Haute-Sane

Rioz

Atelier d’illustration enfants-parents Rioz, 7 décembre 2022, Rioz. Atelier d’illustration enfants-parents

au CCSL Rioz Haute-Sane

2022-12-07 10:00:00 – 2022-12-07 12:00:00 Rioz

Haute-Sane Atelier d’illustration enfants-parents, le mercredi 7 décembre à 10h au CCSL de Rioz.

Atelier gratuit, 2h sur inscription au 03 81 25 51 45. Les enfants et les parents vont jouer avec le vocabulaire des formes issues du spectacle « Tout est chamboulé » et avec l’exposition « Animorama ». Contourner, découper, créer au départ 4 pièces pour obtenir des animaux ! +33 3 81 25 51 45 Rioz

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Sane, Rioz Autres Lieu Rioz Adresse au CCSL Rioz Haute-Sane Ville Rioz lieuville Rioz Departement Haute-Sane

Rioz Rioz Haute-Sane https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rioz/

Atelier d’illustration enfants-parents Rioz 2022-12-07 was last modified: by Atelier d’illustration enfants-parents Rioz Rioz 7 décembre 2022 au CCSL Rioz Haute-Sane Haute-Sane Rioz

Rioz Haute-Sane