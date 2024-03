Atelier d’illustration au Donjon Domaine Saint Clair Le Donjon Domaine Saint Clair Étretat, mercredi 27 mars 2024.

Suite à une résidence artistique enrichissante de la Compagnie La Belle Envolée au Donjon Domaine Saint Clair en février dernier, le groupe Le Cèdre Hospitality est ravi d’annoncer le lancement de deux ateliers croisés passionnants sur le thème de « La Ville idéale ». Ces ateliers, qui se veulent familiaux et conviviaux, seront l’occasion d’échanger avec les comédiennes et les comédiens et d’imaginer sa ville idéale, entre rêve, nature et réalité. Complicité et bonne humeur seront au rendez-vous !

Atelier d’illustration Les idées des un.es et des autres pendant le premier atelier sur « La Ville idéale » prendront vie par l’illustration et l’art plastique, avec dessin, collage et peinture.

A partir de 6 ans, pour petits et grands Durée 1h30.

Rendez-vous au Donjon Domaine Saint Clair, à Étretat.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 15:00:00

fin : 2024-03-27

Le Donjon Domaine Saint Clair Chemin de Saint-Clair

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie info@hoteletretat.com

