Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône EUR 40 40 À l’Ecomusée du Pays de la Cerise à 11h et 14h. Atelier d’arrangement floral japonais animé par Sandra Betancourt (Association Art et Culture Japonais).

Séance à 40€ (fournitures incluses).

Réservations au 03 84 40 52 50. Clôture des inscriptions le 27 mai. accueil@ecomusee-fougerolles.fr +33 3 84 49 52 50 https://ecomusee-fougerolles.fr/ À l’Ecomusée du Pays de la Cerise à 11h et 14h. Atelier d’arrangement floral japonais animé par Sandra Betancourt (Association Art et Culture Japonais).

