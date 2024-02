ATELIER » DIEUX GAULOIS » Nissan-lez-Enserune, jeudi 15 février 2024.

ATELIER » DIEUX GAULOIS » Nissan-lez-Enserune Hérault

Nombreux et pluriels, à l’image du panthéon grec, nous les connaissons mal, faute de récits écrits ayant pu nous parvenir. Cependant plusieurs représentations et figurations, sur des vases ou sous la forme de statuaire, sont arrivées jusqu’à nous !

Venez découvrir les dieux gaulois et réaliser celui de votre choix sur du métal repoussé !

A partir de 6 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15

fin : 2024-02-15

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie

