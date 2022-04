Atelier Dieux et déesses Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022 23:00, Lens.

Nuit des musées Atelier Dieux et déesses Musée du Louvre-Lens Samedi 14 mai, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00 Inscription le jour-même, dans la limite des places disponibles

Atelier tous publics

Jupiter, Junon, Minerve ou Mars… ils peuplent l’exposition Rome. La cité et l’empire, affublés de leurs insignes ou de leurs animaux fétiches. Entrez dans cette danse olympienne et identifiez-vous à ces divins modèles !

Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres.

Registration on the same day, subject to availability Saturday 14 May, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

On an old(former) tile(window pane) of appearance(mine), at the heart of an environmental park of 20 hectares, the building(ship) of glass and of light drawn by the Japanese architects of the agency Sanaa shelters the prestigious collections of the Louvre and reveals the secret life of works.

Júpiter, Juno, Minerva o Marte… pueblan la exposición Roma. La ciudad y el imperio, adornados con sus insignias o sus animales fetiches. ¡Entra en esta danza olímpica e identifícate con estos divinos modelos!

Inscripción el mismo día, dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France 62300 Lens Hauts-de-France