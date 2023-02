Impression de nouvelles estampes, sur place. Atelier Didier Clad Kruth Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Impression de nouvelles estampes, sur place. 28 mars – 2 avril Atelier Didier Clad L art de la taille de Martin Schongauer à nos jours :

histoire, outils, techniques , découvertes des techniques de taille du cuivre. Démonstrations d impressions d estampes.

Sur place avec ma presse à taille douce.

La taille d ́epargne au 20 ème siècle.

Micros ateliers pour découvrir cette technique. Vidéos reportages : Liens documentaires :

Exposition au Musée de la Faune et de la Flore de Colmar. 2022

http://didier-clad.fr/2022/10/reportage-de-tv7-colmar-lors-de-mon-exposition-au-le-bestiaire-de- didier-clad-au-museum-de-la-faune-et-dethnographie-de-colmar/

Exposition au Grand Ballon. Commande du Parc Régional des Ballons des Vosges. 2021.

http://didier-clad.fr/2021/05/si-vous-ne-venez-pas-a-lart-lart-viendra-a-vous-voici-une-invitation- a-mes-visites-datelierdu-22-au-trente-mai-en-continu-de-11-heures-a-19-heures/ Atelier Didier Clad 67 grand rue 68820 Kruth

2023-03-28T11:30:00+00:00 – 2023-04-02T17:00:00+00:00

