Pendant cet atelier nous allons aborder la création de logo et d’identité, pas seulement de marque mais aussi de communauté et notamment du quartier de La Noue. Pour cet atelier, vous aurez besoin d’un smartphone ou d’un appareil photo numérique. Aucune compétence en dessin n’est requise

Atelier gratuit de deux heures et demi

Atelier sur la création d'identité graphique – animé par deux designers Centre Toffoletti 43 Rue Charles Delescluze, 93170 Bagnolet

