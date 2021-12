Paris mairie du 17e arrondissement Paris Atelier d’idéation – SPORT 2 mairie du 17e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cet atelier a pour but de vous permettre de venir discuter de vos idées de projets autour du thème du “sport”​. Il sera l’occasion d’échanger avec d’autres habitants de l’arrondissement et construire à plusieurs un projet commun. Les services de la Mairie du 17ème pourront également répondre à vos questions et vous aider dans la rédaction de votre projet. Pensez à vous inscrire par téléphone au 0144691353 ou par email en écrivant à [democratielocale17@paris.fr](mailto:democratielocale17@paris.fr)

Sur inscription

Atelier d'idéation autour des projets relatifs au sport dans le 17 ème !
mairie du 17e arrondissement
16-20 Rue des Batignolles, 75017 Paris
11 janvier 2022 à 19:00

