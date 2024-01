Atelier d’herboristerie : « Herbes et épices » Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac, samedi 27 janvier 2024.

Atelier d’herboristerie : « Herbes et épices » Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 17:00:00

Incontournables ou des plus originales, le temps d’une journée partez à la découverte des épices et des herbes aromatiques.

Au programme : des expositions, des dégustations, des conseils et des idées de recettes.

Animé par Romain Huet, botaniste féru de découvertes culinaires & Marie-Gabrielle Degas, herboriste et ancienne conseillère en herboristerie ayurvédique.

Prévoir son pique-nique. Sur inscription.

.

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan

Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2024-01-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Val André