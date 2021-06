Lille Archives départementales du Nord Lille, Nord Atelier d’héraldique – « Devenez un héraut » Archives départementales du Nord Lille Catégories d’évènement: Lille

Découverte de la science des blasons. Cet atelier a pour objectif d’apporter de manière ludique des connaissances historiques (origines, utilité et évolution des blasons) en y intégrant les règles de base de l’héraldique. L’atelier propose à chaque participant de créer son propre blason en choisissant les partitions, les émaux et les meubles qui lui parlent, puis de blasonner, c’est-à-dire décrire son blason à la manière du héraut d’armes du Moyen Âge. Les groupes sont limités à 10 personnes (tout public à partir de 6 ans avec présence obligatoire d’un adulte accompagnant pour les enfants) sur les créneaux suivants : – Le vendredi 9 juillet de 14h à 15h. – Le lundi 19 juillet de 14h à 15h. – Le lundi 2 août de 14h à 15h. – Le jeudi 5 août de 10h à 11h et de 14h à 15h. Réservation obligatoire auprès du Service des Publics des Archives départementales, au minimum 15 jours avant la date souhaitée. Contacts : Lucile FROISSART / Mokrane ZEGAOUI. Tel : 03.59.73.06.00. Renseignements pratiques et réservations Atelier gratuit d’une durée moyenne d’1h. Lieu d’accueil : Archives départementales du Nord – 22, rue Saint-Bernard – 59000 Lille.

