Atelier d’expression des deux rives Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Atelier d’expression des deux rives Cadillac, 14 février 2022, Cadillac. Atelier d’expression des deux rives Cadillac

2022-02-14 10:00:00 – 2022-02-16 12:30:00

Cadillac Gironde Cadillac Que racontent les personnages des tableaux ? Peut-on imaginer leurs vies, leurs histoires ? Peut-on essayer de les limiter ?Pendant 3 matinées nous découvrirons le théâtre en s’appuyant sur des tableaux existants ou a créer! Que racontent les personnages des tableaux ? Peut-on imaginer leurs vies, leurs histoires ? Peut-on essayer de les limiter ?Pendant 3 matinées nous découvrirons le théâtre en s’appuyant sur des tableaux existants ou a créer! +33 6 43 98 03 55 Que racontent les personnages des tableaux ? Peut-on imaginer leurs vies, leurs histoires ? Peut-on essayer de les limiter ?Pendant 3 matinées nous découvrirons le théâtre en s’appuyant sur des tableaux existants ou a créer! Cadillac

dernière mise à jour : 2022-01-28 par OT Cadillac-Podensac

Détails Catégories d’évènement: Cadillac, Gironde Autres Lieu Cadillac Adresse Ville Cadillac lieuville Cadillac Departement Gironde

Cadillac Cadillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cadillac/

Atelier d’expression des deux rives Cadillac 2022-02-14 was last modified: by Atelier d’expression des deux rives Cadillac Cadillac 14 février 2022 Cadillac Gironde

Cadillac Gironde