Dordogne Génis Atelier céramique, mandala, land art avec Cathrine Mossière, céramiste de l’Atelier du Brin d’Herbe.

Installée dans la belle vallée de l’Auvézère, je vous propose une céramique utilitaire, décorative. Grès, terre vernissée, raku, porcelaine, tournage, modelage, mon champ d’investigation est large mais toujours inspiré par la nature et la poésie. Je crée également des œuvres plus artistiques, tant dans une démarche de recherches, que dans des interventions « land art », art « in situ ».

Je propose des cours et des stages toute l’année, collectifs, ou à la carte, pour adultes, et parent/enfant.

Tarifs sur demande. Atelier céramique, mandala, land art avec Cathrine Mossière, céramiste de l'Atelier du Brin d'Herbe.

