**Manipulations, étude de maquettes, visite de l’exposition « Une histoire climatique de la Terre » produite par les médiateurs astronomes du Forum départemental des Sciences,** devenez paléo-enquêteur et vivez une expérience originale pour comprendre l’évolution du climat de notre planète Terre ! Tantôt entièrement recouverte de glace, tantôt affichant des températures supérieures à 50°C, le climat de la Terre réserve bien des surprises et pose bien des questions. Qu’est ce qui agit sur le climat ? Comment le climat a-t-il évolué ? Voici quelques questions auxquelles vous trouverez des réponses en participant à cet atelier. **Infos pratiques** **• Date :** du mardi 12 au vendredi 15 avril **• Horaires :** de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30 **• Public :** tout public dès 10 ans **• Tarif :** 3 € **• Sur réservation :** 03 59 73 96 00 • [Consultez le programme vacances scolaires d’avril](https://bit.ly/3r2DV7e)

Devenez paléo-enquêteur et vivez une expérience originale pour comprendre l'évolution du climat de notre planète Terre ! Forum des Sciences 1 Place de l'Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d'Ascq

2022-04-12T15:00:00 2022-04-12T16:00:00;2022-04-12T16:30:00 2022-04-12T17:30:00;2022-04-13T15:00:00 2022-04-13T16:00:00;2022-04-13T16:30:00 2022-04-13T17:30:00;2022-04-14T15:00:00 2022-04-14T16:00:00;2022-04-14T16:30:00 2022-04-14T17:30:00;2022-04-15T15:00:00 2022-04-15T16:00:00;2022-04-15T16:30:00 2022-04-15T17:30:00

