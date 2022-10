Atelier : Développe ta créativité (6-10 ans) Dinan Dinan Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Atelier : Développe ta créativité (6-10 ans) Dinan, 9 novembre 2022, Dinan. Atelier : Développe ta créativité (6-10 ans)

48 Rue du Petit Fort L'atelier de Gabanne Dinan

2022-11-09 14:30:00 – 2022-11-09 16:00:00

Ctes-d’Armor Dinan Ateliers d’arts créatifs, avec la méthode du Journal Créatif Viens t’immerger dans un espace imaginaire fait de collages, écriture, dessin, peinture, et différentes techniques créatives (volume, papier, recyclage, éléments naturels…).

Il s’agit d’une approche basée sur le lâcher-prise pour mieux développer sa créativité. Par Anne Gaborieau, art-thérapeute, certifiée en Journal Créatif

Matériel créatif fourni annegaborieau@orange.fr +33 6 81 27 83 61 http://latelierdegabanne.fr/ L’atelier de Gabanne 48 Rue du Petit Fort Dinan

