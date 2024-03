Atelier d’éveil sur le chemin des histoires Ateliers Fougères, vendredi 22 mars 2024.

Atelier d’éveil sur le chemin des histoires Viens je t’emmène sur le chemin des histoires Vendredi 22 mars, 09h30 Ateliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T09:30:00+01:00 – 2024-03-22T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T09:30:00+01:00 – 2024-03-22T11:30:00+01:00

Lors de l’atelier d’éveil qui accueille 15 enfants et les professionnels de l’accueil individuel: ils explorent et voyagent dans l’univers des histoires. Les enfants emmènent et guident les adultes vers du materiel thématique installé sous forme de chemin puis partagent ensemble un temps avec un butaî et des kamishibaîs.

Ateliers 9 rue des frères devéria Fougères 35300 Écartelée – Bonabry – Orières – Paron Ille-et-Vilaine Bretagne