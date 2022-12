Atelier d’éveil musical pour les tout-petits Bibliothèque Italie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier d’éveil musical pour les tout-petits Bibliothèque Italie, 14 janvier 2023, Paris. Le samedi 14 janvier 2023

de 10h00 à 11h00

. gratuit

Atelier d’éveil musical pour les tout-petits avec la compagnie « Au creux de l’oreille ». Venez faire découvrir la musique classique à vos enfants à travers le thème: « Les animaux dans la musique classique » Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact :

Mélissa Faidherbe

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Italie Adresse 211 Boulevard Vincent Auriol Ville Paris lieuville Bibliothèque Italie Paris Departement Paris

Bibliothèque Italie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier d’éveil musical pour les tout-petits Bibliothèque Italie 2023-01-14 was last modified: by Atelier d’éveil musical pour les tout-petits Bibliothèque Italie Bibliothèque Italie 14 janvier 2023 Bibliothèque Italie Paris Paris

Paris Paris