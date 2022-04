Atelier d’éveil musical parents-enfants Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier d’éveil musical parents-enfants Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz, 9 avril 2022, Paris. Cet atelier d’éveil musical a lieu le 9 avril à Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz.

Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 10h00 à 12h00

gratuit Inscriptions auprès des bibliothécaires de la section jeunesse. Cet atelier d’éveil musical réunit les énergies enfantines et parentales autour de découvertes sonores et d’activité ludiques. L’atelier alterne chansons, jeux d’orchestre et écoute de l’autre. Il développe la sensibilité sonore, spatiale et émotionnelle des enfants et propose une initiation aux percussions mineures. Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes Paris 75020

2 : Couronnes (Paris) (361m) 96 : Julien Lacroix (Rue de Ménilmontant) (Paris) (271m)

Contact : 01 40 33 26 01 bibliotheque.couronnes@paris.fr bibliothèque Couronnes-Naguib Mahfouz

