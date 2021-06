Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Calvados, Courseulles-sur-Mer Atelier d’éveil musical Montessori avec Emmanuelle Blin / Festival « La semaine acadienne 2021 » Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Courseulles-sur-Mer

Atelier d’éveil musical Montessori avec Emmanuelle Blin / Festival « La semaine acadienne 2021 » Courseulles-sur-Mer, 9 août 2021-9 août 2021, Courseulles-sur-Mer. Atelier d’éveil musical Montessori avec Emmanuelle Blin / Festival « La semaine acadienne 2021 » 2021-08-09 11:00:00 – 2021-08-09 rue Arthur Leduc Salle de l’Omac

Courseulles-sur-Mer Calvados Courseulles-sur-Mer Pour les 3-6 ans, à l’occasion de la parution chez Nathan du coffret Montessori conçu par Emmanuelle Blin (inscription obligatoire avant le 9 août) Pour les 3-6 ans, à l’occasion de la parution chez Nathan du coffret Montessori conçu par Emmanuelle Blin (inscription obligatoire avant le 9 août) Pour les 3-6 ans, à l’occasion de la parution chez Nathan du coffret Montessori conçu par Emmanuelle Blin (inscription obligatoire avant le 9 août) Pour les 3-6 ans, à l’occasion de la parution chez Nathan du coffret Montessori conçu par Emmanuelle Blin (inscription obligatoire avant le 9 août)

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Courseulles-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Courseulles-sur-Mer Adresse rue Arthur Leduc Salle de l'Omac Ville Courseulles-sur-Mer lieuville 49.32004#-0.45451