Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 19 janvier 2022 à 10:00

Atelier d’éveil musical à partir du conte _C’est moi le plus fort_ de Mario Ramos en partenariat avec **Gilles Martin** (piano) **et Claudine Bonodot-Martin** (flûte traversière). _Un loup, qui a très bien mangé et n’a plus faim du tout, décide de faire une petite promenade dans les bois pour vérifier s’il est toujours le plus fort. Il va poser cette question toute simple aux habitants de la forêt. Intimidé et mort de peur, tout le monde, du Petit Chaperon rouge aux Trois petits cochons, en passant par les sept nains répond que le plus fort c’est le loup ! Alors, quand une espèce de petit crapaud de rien du tout lui tient tête, le loup se fâche…_ Pour les enfants de **3 ans à 7 ans**. **ATTENTION :** Le **pass sanitaire** est en vigueur à la Médiathèque depuis le 21 juillet ! Merci de vous munir de votre attestation de vaccination ou d’un test PCR négatif de moins de 24h.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Venez faire découvrir aux enfants les instruments et les gestes simples qui permettent de produire des sons !

