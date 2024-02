Atelier d’éveil musical Flavignac, mercredi 27 mars 2024.

Atelier d’éveil musical Flavignac Haute-Vienne

Guidés par l’animateur, dans une simplicité accessible à chacun, sans à priori, nous improviserons et créerons ensemble un espace hors du temps et explorerons l’univers sonore comme un pont entre soi et soi… entre soi et l’autre… Atelier se tenant tous les quinze jours à partir du mercredi 28 février. Ouvert à tous petits et grands, débutants ou non. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:30:00

fin : 2024-03-27 15:30:00

12 rue jean moulin

Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine laquincailletvous@gmail.com

L’événement Atelier d’éveil musical Flavignac a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus