Atelier d’éveil musical Bibliothèque de Chavagnes-en-Paillers Benaston, vendredi 22 mars 2024.

Atelier d’éveil musical Explorez sons, mélodies et découvrez les instruments de musique. Vendredi 22 mars, 09h45 Bibliothèque de Chavagnes-en-Paillers

Début : 2024-03-22T09:45:00+01:00 – 2024-03-22T10:45:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la petite-enfance du 16 au 23 mars 2024, la bibliothèque propose diverses manifestations.

Explorez les sons et les mélodies dans une expérience ludique. Cet atelier, animé par Gwennaëlle Nonnet, stimule la créativité et la sensibilité des tout-petits, à travers la découverte des rythmes et des instruments.

Atelier gratuit mais inscription obligatoire par mail car les places limitées.

Bibliothèque de Chavagnes-en-Paillers Impasse Louis de Chevigné Benaston 85250 Vendée Pays de la Loire