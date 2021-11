Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Atelier d’éveil au cirque Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 14 octobre 2020 à 10:00

L’éveil au cirque permet aux enfants, de façon ludique, d’aller plus loin dans la découverte de leur corps. L’accent est mis sur le développement des sens : le toucher avec les matières mais aussi le contact humain, la vue avec les couleurs, les repères dans l’espace…

Gratuit, sur inscription

Venez participer à un atelier parent-enfant à travers l'éveil au cirque !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-14T10:00:00 2020-10-14T12:00:00

