Des ateliers d’éveil à la danse pour les 4 – 7 ans auront lieu du **19 au 21 juillet** **de 10h à 12h** à l’Espace Edouard Pignon, 11 rue Guillamue Tell. Animée par le CABB en collaboration avec Anne-Françoise Delobelle, les enfants pourront s’initier à différents styles de danse sur des musiques éclectiques. Inscriptions et réservations auprès du CABB : 03 20 86 25 71 ou par mail [[contact@cabb-lille.fr](contact@cabb-lille.fr)](contact@cabb-lille.fr)

