Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie Les Contamines-Montjoie La médiathèque des Contamines vous propose un atelier “détournez les pages”. A partir de matériaux recyclés, créez un objet artistique.

Animation pour adultes et enfants à partir de 6 ans. biblio@mairie-lescontamines.com +33 4 50 47 52 65 https://www.mairie-lescontamines.com/ Médiathèque des Contamines-Montjoie 76 chemin des Ecoles Les Contamines-Montjoie

