Atelier Détournements d’Objets Ambert Ambert Catégories d’évènement: Ambert

Puy-de-Dôme

Atelier Détournements d’Objets Ambert, 23 février 2022, Ambert. Atelier Détournements d’Objets Boutique Les Adroits 21 bis place st Jean Ambert

2022-02-23 – 2022-02-23 Boutique Les Adroits 21 bis place st Jean

Ambert Puy-de-Dôme Ambert EUR Création d’un support de plantes ou d’un bac à crayons (au choix à l’inscription)



Intervenante : Lucie Floret les.adroits@gmail.com Boutique Les Adroits 21 bis place st Jean Ambert

dernière mise à jour : 2022-01-31 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez

Détails Catégories d’évènement: Ambert, Puy-de-Dôme Autres Lieu Ambert Adresse Boutique Les Adroits 21 bis place st Jean Ville Ambert lieuville Boutique Les Adroits 21 bis place st Jean Ambert Departement Puy-de-Dôme

Ambert Ambert Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambert/

Atelier Détournements d’Objets Ambert 2022-02-23 was last modified: by Atelier Détournements d’Objets Ambert Ambert 23 février 2022 Ambert Puy-de-Dôme

Ambert Puy-de-Dôme