Atelier de fabrication d’un plateau à partir de chutes ou de carreaux de carrelage solitaires animé par l’association Des idées plein la terre. L’occasion d’échanger autour du gaspillage des ressources naturelles et des déchets produits lors de travaux dans les maisons.

Public adulte et enfants à partir de 12 ans.

Recycl'lab 1 place Paul Claudel 51100 Reims

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T14:00:00 2021-09-16T17:00:00

Lieu Recycl'lab Adresse 1 place Paul Claudel 51100 Reims Ville Reims