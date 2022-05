ATELIER : DÉTENTE ET RELAXATION

ATELIER : DÉTENTE ET RELAXATION, 21 juillet 2022

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. Le bien-être à portée de main : avec Claire, initiez-vous à la relaxation et à l’automassage. Dans un de nos parcs préférés de la Ville, le chant des oiseaux et le bruit des feuilles seront de précieux alliés pour vous détendre. Faites une pause, prenez soin de vous. Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

